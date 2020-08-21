34-річна співачка і ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова зірвала оплески в мережі своїм вдалим перевтіленням

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свій новий кліп на пісню "Mirame bebe" в мікроблозі в Instagram, в якому постала відразу в декількох образах. Однак, найбільш пам'ятним став образ Фріди Кало - мексиканської художниці початку ХХ століття (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Минуло всього три дні з виходу мого нового кліпу #MiraMeBebe записаного в дуеті з Джаро і Ханза, як цифра переглядів вже майже досягла 3️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ 🥳🏆🥇... Найбільше вам сподобався мій яскравий червоний look в стилі культової Фріди Кало 🥰 🙏 у цьому відео образ Фріди - як символ і уособлення справедливості і свободи 🙏 🙌 якої в сучасному світі, де все вирішують гроші і зв'язки, так нам не вистачає🙏 ті хто вже подивилися кліп, розуміють про що я говорю🎥 📺 а який образ вам зайшов найбільше?", - поділилася своїми думками Бузова.

Користувачі кинулися обговорювати побачене й нахвалювати співачку.

"❤️ круто. Оля ти молодець ♪"

"Протягом усього кліпу, ви були дуже красиві в будь-якому образі!)))🔥"

"Красиво, дорого, гідно. Видно що не дешевка на колінці зроблена!😉😎"

"Кайф❤️"

"я дуже люблю червоний колір і образ Фріди ти передала ідеально! Шикарно 🌹"

"Це не межа 🙈 пишаємося тобою ❤️"

Раніше ми повідомляли, Бузова збентежила фото поруч зі своєю мамою - жінка виглядає настільки молодо, що більшості здалося, ніби це подружка.

"Нарешті приїхала матуся 🥰 🥰 🥰 сьогодні цілий день зі мною, з ранку на тренуванні, потім на шоу, а ввечері Поведу її в ресторан ❤ ️ люблю тебе шалено🙏", - тепло підписала кадр Ольга.

Нагадаємо, що біда наздогнала скандальну Ольгу Бузову, бізнес з тріском провалився: що сталося.

Також Politeka писала, що молода мама Ольги Бузової приголомшила зовнішністю на рідкісних кадрах:"Думала, це подружка".