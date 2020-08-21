24-річна британська співачка Дуа Липа зачарувала відвертим фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в вельми зухвалому образі.

Так, Дуа продемонструвала апетитні форми в крихітному білому топі з довгим рукавом і такого ж кольору брюках. Тонка тканина топа тісно обтягнула принади, даючи можливість розгледіти, що на ній немає нижньої білизни.

Співачка вляглася на лаву, зігнувшись в томній позі: вона закинула одну руку назад, вигнувши спину і нахиливши голову до плеча, при цьому закривши очі, ніби насолоджучися моментом.

Розпалені цим фото користувачі кинулися коментувати, засипаючи зірку компліментами:

"Королева 😍❤️"

"Розкішна�😍�"

"Ікона😍"

"Боже мій, я до біса люблю цю жінку, вона моє натхнення 🔥 🔥 🔥 💯 💯❤️❤️"

"Завжди красива 🔥"

"Виглядає вражаюче!"

Раніше ми повідомляли, Дуа Липа розбурхала кадрами з реміксу на пісню "Levitating". Співачка постала в гарячому образі. На ній чорний топ, такого ж кольору трусики, безрозмірні колготки і накинута на плечі вітровка. У цьому вигляді на перших же секундах відео співачка лежала на землі, пригорнувшись до хлопця і закинувши на нього ноги. Надалі Дуа засвітилася вже в спальні, на задньому тлі виднілося розстелене ліжко.

Крім того, ми писали, що Дуа захопила шанувальників фото в топі зі "зміїної шкіри". Дівчина позувала зі спини.

Нагадаємо, що Дуа Липа показала свою сестру, що підросла, Брежнєва не змогла пройти повз: "красуня".

А ще Politeka писала про топ гарячих образів: Дуа Липа похвалилася молодим тілом в ланцюгах, ремінцях і прозорій сіточці.

Також Politeka повідомляла, що зухвала Дуа Липа в бікіні показала, чим нагородила її природа: "ось це кішечка».