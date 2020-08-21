Рішення про закриття продажу квитків і зміну маршруту деяких поїздів прийнято Державною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Причиною стало посилення ситуації з поширенням китайського вірусу. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", передає Politeka.net.

Так, з 00.01 24 серпня квитки перестануть продавати на наступних залізничних станціях:

Коломия

Острог

Чернівці

Радивилів

Зазначається, що поїздам, які прямували з Чернівців, змінять маршрут прямування.

Крім того, з 24 серпня на перерахованих вище станціях можна буде тільки висаджувати пасажирів.

До відома українців, на зазначених станціях не продаватимуться проїзні документи на наступні поїзди:

№702 / 701 Львів-Чернівці,

№136 / 135 Чернівці-Одеса,

№7 / 8 Київ-Чернівці,

№117 / 118 Київ-Чернівці,

№98 / 97 Ковель-Київ,

№46 / 45 Ужгород-Лисичанськ,

№88 / 87 Ковель-Новоолексіївка,

№122 / 121 Миколаїв-Рівне,

№232 / 231 Генічеськ - Івано Франківськ.

Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут прямування поїздів з і в Чернівці:

№8 / 7 Снятин-Київ (замість Чернівці-Київ),

№118 / 117 Новоселиця - Київ (замість Чернівці-Київ),

№136 / 135 Снятин - Одеса (замість Чернівці-Одеса),

№702 / 701 Снятин - Львів (замість Чернівці - Львів).

Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через Інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості.

Нагадаємо, дружина президента Олена Зеленська вперше за довгий час відгукнулася в соцмережі - після перенесеної пневмонії і зараження китайським вірусом. Перша леді розповіла про те, як протікало лікування.

"Почалися нескінченні крапельниці, таблетки, перелякані очі людей навколо. Загалом моє лікування тривало два тижні. А ще тиждень я залишалася в лікарні з сином, який все ще був "позитивним", - зазначила Зеленська, заявивши, що також виявився хворим і їх з президентом семирічний син Кирило.

Нагадавши, карантин знову посилять в Одеській області: що зміниться з 24 серпня

Як повідомляла Politeka, Китайський вірус лютує в Києві, тривожні цифри: "у лікарнях - п'ять сотень..."

Також Politeka писала, що новий антирекорд щодо заражених, МОЗ оголосив екстрене рішення: як зміниться карантин