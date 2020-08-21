Рішення про закриття продажу квитків і зміну маршруту деяких поїздів прийнято Державною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Причиною стало посилення ситуації з поширенням китайського вірусу. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", передає Politeka.net.
Так, з 00.01 24 серпня квитки перестануть продавати на наступних залізничних станціях:
- Коломия
- Острог
- Чернівці
- Радивилів
Зазначається, що поїздам, які прямували з Чернівців, змінять маршрут прямування.
Крім того, з 24 серпня на перерахованих вище станціях можна буде тільки висаджувати пасажирів.
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До відома українців, на зазначених станціях не продаватимуться проїзні документи на наступні поїзди:
№702 / 701 Львів-Чернівці,
№136 / 135 Чернівці-Одеса,
№7 / 8 Київ-Чернівці,
№117 / 118 Київ-Чернівці,
№98 / 97 Ковель-Київ,
№46 / 45 Ужгород-Лисичанськ,
№88 / 87 Ковель-Новоолексіївка,
№122 / 121 Миколаїв-Рівне,
№232 / 231 Генічеськ - Івано Франківськ.
Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут прямування поїздів з і в Чернівці:
№8 / 7 Снятин-Київ (замість Чернівці-Київ),
№118 / 117 Новоселиця - Київ (замість Чернівці-Київ),
№136 / 135 Снятин - Одеса (замість Чернівці-Одеса),
№702 / 701 Снятин - Львів (замість Чернівці - Львів).
Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через Інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості.
Нагадаємо, дружина президента Олена Зеленська вперше за довгий час відгукнулася в соцмережі - після перенесеної пневмонії і зараження китайським вірусом. Перша леді розповіла про те, як протікало лікування.
"Почалися нескінченні крапельниці, таблетки, перелякані очі людей навколо. Загалом моє лікування тривало два тижні. А ще тиждень я залишалася в лікарні з сином, який все ще був "позитивним", - зазначила Зеленська, заявивши, що також виявився хворим і їх з президентом семирічний син Кирило.
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