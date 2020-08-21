Украина установила новый антирекорд по количеству заболевших китайским вирусом

Как стало известно из данных Системы мониторинга распространения эпидемии СНБО, 21 августа в Украине зарегистрировали 2 106 новых случая уханьского вируса. При этом, днем ранее подтвердилось еще 2 134 случая. Эти показатели стали рекордными для нашей страны. С каждой неделей количество заразившихся стремительно растет.

В связи с этим, в Минздраве объявили об открытии больниц второй волны. Решение было принято в связи с большим количеством людей, нуждающихся в госпитализации. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что больницы второй волны будут объединены с больницами первой волны, чтобы помочь всем украинцам. Он добавил, что мест в больницах уже не хватает.

Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская заявила, что больницы смогут госпитализировать только тяжелобольных, если рост заболеваемости продолжится.

Добавим, что с 24 августа в Украине будут действовать новые зоны. Эпидемические уровни установили на ближайшие две недели. Решение по новому зонированию было принято на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, основываясь на новых данных по заболеваемости.

Напомним, что украинцам рассказали, что творится в больницах "красной" зоны: "Глазами умоляют о помощи".

Как сообщала Politeka, китайский вирус серьезно вцепился в Одесскую область: жертв всё больше.

Также Politeka писала, что карантин в Украине ужесточают, что изменится с 24 августа: «Под запретом будет…».