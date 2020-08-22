47-річна російська співачка Наташа Корольова любить епатувати публіку несподіваними відвертими образами - на радість чоловікові, бодібілдеру і стриптизеру, Тарзану

Politeka.net вирішила зібрати топ-5 свіжих образів артистки, якими вона наробила шуму в мережі.

Так, Корольова розбурхала видом в блакитному піджаку, засвітивши пікантну деталь. Співачка одягла його на голе тіло - виднівся лише чорний ліфчик. Артистка ризикнула продемонструвати щедрі дари природи і непрогодала. Вдячні фанати залишилися в захваті.

"Найкрасивіша ❤️❤️❤️"; " ти справжня КОРОЛЕВА, ти красуня, Ти виглядаєш на 25. Всім молодим треба буде з тебе приклад брати, і не скажеш, що у тебе є дитина"; "яка ти класна Наташка, ти супер!", - відреагували в соцмережі.

Крім того, співачка продемонструвала пишний бюст в нескромній позі на ще одному фото. Корольова в чорному обтягуючому платті і на шпильках ефектно вляглася на червону подушку, здавивши руками груди. Приємним доповненням стала нова зачіска - довге каре з чубчиком.

"Молодець, Наташа! Треба експериментувати! І у вас це добре виходить. Мені подобається👏 💞 👍"; "дуже незвичайний, красивий стиль😇 👍. Леді-вамп😉 😊"; "Ух. Яка принадність 🙂 навіть таких слів немає щоб описати таку красу", - тут же відгукнулися користувачі в коментарях.

Також співачка ділилася "карантинним" знімком, поскаржившись, що набрала зайві кілограми. Правда, по фото і не скажеш. Красуня показала "осину талію" в сіточці, вбравшись в кокетливу кофтинку й джинси.

"Карантин фігуру зіпсував, блін, плюс 4 кг! А як у вас з третьою складкою на животі?", - підписала цей кадр гаряча зірка.

Ще один знімок, який викликав фурор в мережі - той, на якому задумлива і чарівна Корольова постала в ліжку в білій сукні. Наташа знову-таки похвалилася апетитним бюстом.

"Просто принадність, восьме чудо світу, сама досконалість"; "ви дуже красива, ніжна"; "Наташа, ви чарівні!", - прокоментували користувачі.

І на останньому знімку Корольова зовсім оголилася, козирнувши формами в червоному бікіні в білий горошок.

"Виглядаєте супер, все своє, не всі цим можуть похвалитися"; "які красиві диньки"; "Така кльова 🌹"; "так Наташа, якщо музичну кар'єру закінчиш: можна сміливо в еротичні веб-моделі йти - не пропадеш! ;)", - засипали артистку компліментами.

Нагадавши, Тарзан в одних трусах задер ногу і пограв біцепсами, Наташа Корольова оцінила.

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