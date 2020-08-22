Відома модель Памела Андерсон показала себе в незвичайному вигляді на радість фанатів

На фото Памела показала себе в прозорій сукні, під якою зовсім не видно білизни. Зірка стояла впівоберта і демонструвала своє шикарне тіло. Волосся Андерсон залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери, завдяки чому кадр вийшов дуже спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться сказати: "Королева, відняла дар мови".

Ми писали, що легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон "увігнала у фарбу" шанувальників, посвітивши пружними формами в одному боді.

"Створили новий купальник", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку, який є архівним, Андерсон позує в тісному купальнику, ефектно задерши ногу.

Повідомлялося, що відома американська актриса Памела Андерсон спокусила вигинами в одній білизні.

На фото модель позувала на ліжку в ліфчику, який приспустила з плечей. Також зірка була в крихітних трусиках, які вона також трохи приспустила, на радість численної армії фанатів в Інстаграм.

Нагадавши, Памела Андерсон зігнулася і посвітила принадами в тісному купальнику

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