Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в жаркому образі

На фото Сьюзі показала себе в трусиках на зав'язках і бюстгальтері. Образ Кортес доповнила блискучим боді, а сама стояла в профіль до камери. Волосся було розпущеним, красуня стояла на тлі панорамного вікна. Кадр вийшов дуже спокусливим і спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Я люблю банани", "непереборно чарівно", "Ти така мила і ефектна", "красиві ноги, хочу поцілувати їх", "Красиво, благословив", "прекрасна", "так красиво", "Привіт, На добраніч, хлопці", "Ти найкрасивіша в світі і ти знаєш це", "красиве серце", "чуттєво красива", "досить красива", "Preciosa", "дуже красива", "тільки вусів не вистачає", "Ти виглядаєш так красиво, дорога любов".

Ми повідомляли, що відома модель Сьюзі Кортес показала фото зі спальні.

Красуня виставила назад свою п'яту точку в бікіні, яке, можна сказати, загубилося між сідницями. Модель розставила ніжки і вигнулася. 

Нагадавши, власниця найкрасивіших сідниць вразила наповал пружними формами без білизни

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