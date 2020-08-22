Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в жаркому образі

На фото Сьюзі показала себе в трусиках на зав'язках і бюстгальтері. Образ Кортес доповнила блискучим боді, а сама стояла в профіль до камери. Волосся було розпущеним, красуня стояла на тлі панорамного вікна. Кадр вийшов дуже спокусливим і спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Я люблю банани", "непереборно чарівно", "Ти така мила і ефектна", "красиві ноги, хочу поцілувати їх", "Красиво, благословив", "прекрасна", "так красиво", "Привіт, На добраніч, хлопці", "Ти найкрасивіша в світі і ти знаєш це", "красиве серце", "чуттєво красива", "досить красива", "Preciosa", "дуже красива", "тільки вусів не вистачає", "Ти виглядаєш так красиво, дорога любов".

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Красуня виставила назад свою п'яту точку в бікіні, яке, можна сказати, загубилося між сідницями. Модель розставила ніжки і вигнулася.

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