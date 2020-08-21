В Україні змінилися правила взаємодії банків з клієнтами-фізичними та юридичними особами під час роботи з готівкою

Зокрема, вже у вересні банкноти, які сильно зношені, можна буде замінити в будь-якому банку.

Як повідомляє Національний банк, відповідні норми містить Постанова Правління від 31 липня 2020 року № 114 "Про затвердження Змін до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України", яка набирає чинності з 1 вересня 2020 року.

Згідно з документом, приймати і передавати значно зношені банкноти для дослідження в центральний банк можуть не тільки уповноважені банки, але і всі інші українські банки;

При цьому українцям рекомендують звертатися виключно в банки, що мають надійну репутацію. Перевірити банк ви можете за допомогою сервісу CONTR AGENT. Сервіс дає можливість дізнатися актуальну і достовірну інформацію з Державних реєстрів і відкритих джерел.

Як відомо, щоб вирішити проблему зі швидкою зношуваністю купюр дрібного номіналу було прийнято рішення про випуск монет в 1, 2, 5 і 10 гривень.

Так, монети номіналом одна і дві гривні з'явилися в обігу ще в 2018 року. У 2019 українці почали користуватися монетою номіналом 5 гривень, а 3 червня 2020 року в обігу з'явилася монета номіналом десять гривень.

Однак нові гроші викликали обурення українців. Вже є не одна петиція про те, що монети варто змінити або взагалі повернутися до банкнот. Однією з причин є те, що монети дуже схожі між собою, і їх важко розрізнити.

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