36-річний український артист Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", здивував шанувальників незвичайним відео

Як передає Politeka.net, комік опублікував ролик у своєму мікроблозі в Instagram.

Артіствоспользовался популярним додатком і замінив в кліпах Тіни Кароль її обличчя своїм. Вийшло ніби Кароль з обличчям Ткача згинається, танцює і співає біля басейну.

"Мене розриває цей жарт вже третій день. Псіханув", - підписав артист кадри.

Схоже, що жарт припав до вподоби і фоловерам актора. У Мережі активно коментують побачене.

"У Тіни серйозний конкурент", "Тіночка, дитинко, що пов про з тобою? Тобі не добре?", "А ці вусики надають особливого шарму", "Юрчик, ось тобі нова роль. Як можна заощадити на корпоративі і не кликати Тіну», «Це вогонь», «Кращі роки Тіни. Початок", "Топово", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Ткач здивував схожістю з дружиною на новому фото. Парочка постала крупним планом-неможливо не помітити дивного подібності між ними, більш того, здається, що вони навіть однаково витріщили очі.

Вікторія вхопилася пальцями за підборіддя чоловіка, нібито "розтягуючи" його в усмішці, при цьому сама також кривлялася на камеру.

Приводом для цього милого кадру стала приємна подія в сімействі ткачів, про що Юрій поспішив розповісти в підписі: "з Днем Народження, моє сонечко))) Люблю тебе, Вікусик)))".

Нагадавши, Кошового з "Квартал 95" застукали з Ткачем в гримерці, вигляд вражає.

Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач з "Квартал 95" здивував витівкою на зйомках.

Також Politeka писала, що радісний Ткач з "Квартал 95" показав, як розважається з двома красунями.