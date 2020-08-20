Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася дивовижною фігурою, показавши її в крихітній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на кадрах Чері позує перед дзеркалом в крихітному бікіні і малесенькому топі, який ледь витримує розкішні форми знаменитості. У якийсь момент знаменитість наводить камеру на задній вигляд, посвітивши пружними принадами.
На інших кадрах Чері вже знімає фігуру зверху вниз, демонструючи підтягнуте тіло. Доповнювали образ красуні ефектний макіяж і зачіска.
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Однак шанувальників Чері позбавила права що-небудь говорити, викинувши пікантні кадри у себе в Сторіс, а не на основній сторінці.
Як повідомлялося раніше, модель Ана Чері підкорила видом в чорних стильних мереживах.
На сторінці фітнес-тренера в Instagram є багато жарких фото з тренувань, корисних зауважень про харчування, а також відео з відпочинку на природі. Причому велика частина кадрів з Аною зроблена на пляжі або узбережжі, а сама вона позує або в білизні, або провокаційних бікіні.
Ана не боїться змінювати імідж і підкреслювати за допомогою мереживної білизни свої пишні стегна. Цей раз не став винятком.
Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".
А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулася до непристойності: "прикрий зараз же!".
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