Такий ви її ще не бачили

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася розкішною фігурою в спортивному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Сьогодні я зловила себе на думці, що про острів Кюрасао я знаю більше, ніж про Первомайськ», - коротко йдеться в повідомленні

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Нікітюк позує в спортивному вбранні й тісному топі, який ефектно підкреслює її розкішну фігуру. На іншому знімку знаменитість позує все в тому ж одязі, але вже сидячи.

"Принцеса Троєщини«,» Леська, ти найкраща«,» штанці красиві, але німого завеликі«,» суперський«,» боже, просто мрію вас побачити", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що телеведуча Леся Нікітюк показала себе і розповіла про свій образ

На фото Леся позувала в чорному топіку і шортах, доповнивши образ малюнками на руці. На красуні можна побачити хижу розмальовку, а в руці палаючий факел. Фото вийшло ефектним і в жаркому стилі, який нікого не залишив байдужим.

Повідомлялося, що українська телеведуча, зірка тревел-шоу "Орел і решка", Леся Нікітюк перетворилася до невпізнання заради екстравагантного образу.

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