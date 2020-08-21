Курс валют в Україні 21 серпня зміниться кардинально, долар буквально "розірве" гривню, але вона вирішить відігратися

Так, торги почнуться з неймовірного "стрибка" долара: +16,52 гривні. До середини минулого дня долар підскочив ще більше, на +17,83 гривні (до 2749,43 грн), проте під кінець дня її «запал» вдалося приборкати, передає Politeka.

А ось Євро дістанеться від гривні "по повній". Торги на міжбанку почнуться з -5,15 гривні.

Курс валют від НБУ на 21 серпня:

100 доларів — 2748,12 гривні;

100 євро - 3255,29 гривні.

Відігратися гривня вирішить і на національній валюті Москви: за десять рублів доведеться віддати 3,7219 гривні.

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Відзначається, що дешевого долара найближчим часом більше не буде. Вже восени українці відчують істотне подорожчання валюти.

За словами фінансового аналітика Василя Невмержицького, українці не хочуть класти гривню на депозит, тому що це невигідно. Тому, люди купують долар, щоб зберігати заощадження у валюті. Тим більше, що в уряді обіцяли Долар по 30 гривень.

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