Популярна українська співачка Настя Каменських розчулила домашніми кадрами своїми підростаючими малюками

Кілька тижнів тому в молодій родині Потапа і Насті відбулося поповнення. Справа в тому, що у їх улюблениці Мімі народилися милі цуценята, яких пара чекала дуже давно. При цьому сам Потап боявся залишати Настю одну, адже на момент його гастролей співачка залишалася з собачкою одна, якраз тоді, коли та повинна була народити.

Проте, все пройшло нормально і Настя фактично кожен день показує малюків у себе в розділі Сторі на сторінці в Instagram. Публікуючи нові фото, Каменських зазначає, що нічого милішого сьогодні користувачі Мережі вже не побачать.

На нових кадрах Настя захопилася крихітками, що повзають на ліжку і показала саму собачку Мімі. Після співачка показала, як тренувалася поруч - щоранку зірка намагається влаштовувати пробіжку і невелике заняття вдома.

Також на сімейних фото з дітками Мімі Настя помилувалася на камеру і забавно покорчила пики.

Ось як реагують шанувальники:

"Оуууу мило ❤️", " Вау😍 🔥 🔥 🔥",» які вони Мімімішні ❤ " красотуля в рожевому🙌 💟 💟 💟", "дитинчат ще плануєте?", "Дуже натурально) Настя як завжди топ", " I love you 💞❤️", "Насть красотка", " ❤️це нестерпно солодко! Too cute 😂», «Утютю який маленький», «І я хочу такого милого песика для свого сина, Настюша подаруй нам одного пожалуста)🤗🙏🙏🙏💘».

Також Каменських зізналася, що з будинком у неї завжди приємні асоціації. При цьому співачка не забула згадати свою улюбленицю-болонку Мімі, у якої днями з'явилися цуценята. Настя розповіла, що їй дуже подобається повертатися в будинок, де її чекають ці малюки.

"Тут найприємніші пробудження, смачні сніданки і найрідніші люди (а зараз ще й Мімі з її маленькими Мімусиками) вдома навіть атмосфера особлива, тому що створена саме мною і близькими. Як приємно кожен раз повертатися в цей свій маленький світ і прокидатися в ньому", - написала зірка.

Вона також поділилася своїм фото в простому домашньому образі з піжами з короткими шортиками. При цьому співачка на фото позує зовсім без косметики.

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