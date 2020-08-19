Британська супермодель Демі Роуз, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася фігурою в "невидимій" білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мій внутрішній напрямок», - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Роуз позує в практично невидимих трусиках без верху спиною на камеру. При цьому красуня грайливо заглядає в камеру, буквально "стріляючи" очима.

«Тримайте щелепу!», «розкішна Демі Роуз», «як завжди – красива і елегантна»,» позаземна», «здається, я тільки що закохався», «ідеальні вигини», «дуже гаряче», «Божественна», - пишуть її шанувальники.

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На фото Демі показує себе у світлому купальнику, який майже не закрив пишний бюст красуні. Роуз спокусливо сіла в крісло на літньому майданчику кафе, де швидше за все паралізувала роботу, і вигнулася вперед, щоб показати свою гордість. Образ зірка доповнила капелюшком, а сама закрила очі від задоволення.

На другому фото Роуз вже здалася в чорній масці кішки, розвернувшись спиною до камери.

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