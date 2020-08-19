Від такої краси не можна відірватися

Популярна українська виконавиця Світлана Лобода посвітила ідеальними вигинами в чорній мінісукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Секрет щасливого життя в тому, щоб ретельно планувати дні, а вечори залишати на волю щасливого випадку😉 ще один вечір в променях заходу🌙 а що робиш ти сьогодні ввечері?" - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому кадрі Лобода позує в чорній міні-сукні, демонструючи розкішну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Крихта на мільйон», «шикарна жінка», «дуже красиво! А плаття бум бум! Супер!», «позаземна», «сукня бомбезна», «ти просто Ульотна», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська виконавиця Світлана Лобода вразила розкішним виглядом під час відпочинку

Так, красуня позує в тісному топі, демонструючи розкішні вигини. Крім того, образ виконавиця вирішила доповнити красивим хрестиком на грудях і ефектними окулярами.

Сама співачка нічого не говорила на камеру, лише елегантно прогулюючись по вулиці. Разом з тим, на обличчі красується «метелик», яку там вона розмістила за допомогою спеціального фільтра.

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