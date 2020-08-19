От такой красоты нельзя оторваться

Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода посветила идеальными изгибами в черном мини-платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Секрет счастливой жизни в том, чтобы тщательно планировать дни, а вечера оставлять на волю счастливого случая😉 Еще один вечер в лучах заката🌙 А что делаешь ты сегодня вечером?» — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном кадре Лобода позирует в черном мини-платье, демонстрируя роскошную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Крошка на миллион», «шикарная женщина», «Очень красиво! А платье бум бум! Супер!», «внеземная», «платье бомбезное», «ты просто улетная», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская исполнительница Светлана Лобода поразила роскошным видом во время отдыха

Так, красотка позирует в тесном топе, демонстрируя роскошные изгибы. Кроме того, образ исполнительница решила дополнить красивым крестиком на груди и эффектными очками.

Сама певица ничего не говорила на камеру, лишь элегантно прогуливаясь по улице. Вместе с тем, на лице красуется «бабочка», которую там она разместила при помощи специального фильтра.

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