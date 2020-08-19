38-річний український хореограф і танцюрист Влад Яма розбурхав публіку одкровенням і незвичайним знімком

Як передає Politeka.net, зірка опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постав під час пробіжки в Одесі.

Так, Яма в червоній футболці і коротких чорних шортах застиг в момент, коли відірвав обидві ноги від землі. При цьому його обличчя осяяла задоволена посмішка.

Танцюрист зізнався в підписі, що саме йому приносить "особливий кайф".

"Я обожнюю біг. Для мене це своєрідна медитація. Можливість побути наодинці. З собою. З музикою. З природою. Хоча бігти удвох з дружиною - це взагалі особливий кайф) Наш чотирирічний Леон теж вже робить свій біговий кілометр. Абсолютно вірю в те, що рух - це життя, а біг - це життя тривале і активне. Я почав бігати влітку після 9-го класу. Того року у нас не вийшло поїхати в танцювальний збір до "шефа" О.і. Литвинова і ми з партнеркою вирішили зробити собі щоденні ранкові тренування. На п'ятий день я розрізав собі ногу осколком пивної пляшки, забігаючи в Дніпро, але це вже зовсім інша історія...", - поділився Яма.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:

"Владе, тіні нема. Ти привид?" - "Сонце ще низько, а я в польоті✋🏽"

"Ви крутий😘"

"Біг -це, звичайно, жахливо, але треба"

"Це так чудово, як ніби ви потрапили в невагомість. Рухаєтеся позитивно і чарівно🔥"

"Яма, що ти робиш?.... 😁 Пішла шукати свої спортивні штани 👖 💪 "

Раніше ми повідомляли, Влад Яма збентежив загадковим фото, на якому з'явився нібито з темряви, та ще й в оголеному вигляді. Кадр він розмістив в" сторіз " в Instagram.

Нагадавши, Лисий Влад Яма в окулярах похвалився несподіваним чином

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