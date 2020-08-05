Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала, как веселится на отдыхе в компании мужчины

Как известно, не так давно Виктория заявляла, что сейчас одинока и не страдает по этому поводу. также звезда отмечала критерии, по которым мужчина может оказаться ее возлюбленным. Певица отметила, что надежность, верность и спокойствие - главное в ее отношениях в будущем.

А в этот раз, поделившись кадрами из отдыха в загадочным незнакомцем во время отдыха в ресторане, артистка немало удивила сеть. Несколько дней назад звезда отправилась на отдых в Хорватию, показывала яркие фото и удивляла фигурой. Сегодня же поклонники недоумевают: кто этот загадочный избранник, с которым Виктория обсуждала, как получить удовольствие от поедания устриц с лимонами?

Сама Вика комментировать вопросы фанатов не стала, однако и не опровергла того, что отдыхала вместе с возлюбленным.

«Очередной романтично-юморной ужин в замке!!! 😝😜Друзья, рекомендую досмотреть до конца. Сама смотрю и смеюсь уже который раз 😂😂😂😂😂», - пишет Виктория.

Вот что ответили пользователи:

«Гастрономический оргазм бывает-как сексолог вам говорю👌💗💃», «Мммм мм нямнямням приятного аппетита 😋», «Класс», «Юморная парочка!😂👍 Когда люди улыбаются- это хороший знак!😉👆Знаю по себе!❤️», «Вам все весело, любая фраза... потому что Вы счастлива 🥰🥰🥰. Так мило, люблю смотреть», «Счастливая Вика❤️», «Виктория, надеюсь, что этот романтик сделал предложение руки и сердца🤗🌹🌹🌹😍», «И за вас двоих!!!Пусть все сложится!🙏🙏🙏», «Это ваш мужчина снимает видео? У него просто железная выдержка», «Буржуи! Не смотрел. 😜», «Вика у тебя есть мужик?».

Также мы писали, что благодаря постоянному труду и упорству, стройна фигура Смеюхи всегда интригует фанатов - девушки массово спрашивают в Инстаграм под постами звезды, как она ухаживает за собой и этот раз не стал исключением:

«Всем доброго утра😊❤️☀️! Мой день начинается со знакомства с рыбками на глубине кристальности чистого Адриатического моря.. Получаю заряд на целый день!

Кстати сегодня вместо утренних пробежек и прогулок с тренировкой🏃🏻‍♀️, заменила направление спорта на плавание🏊🏼‍♀️, где превзошла саму себя🙆🏻‍♀️ и проплыла приблизительно 2 км.😇 Ну что, понеслась!😍🤘🏻 Передам привет рыбкам от вас!!! 🐠🐟 #sporteverywhere,» - пишет Вика под постом.

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