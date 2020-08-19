Вчений був відомий своєю роботою в сфері металургії

Так, смерть наздогнала Бориса Патона на 102-му році життя. Він був українським вченим у галузі зварювальних процесів, металургії та технології металів, доктором технічних наук (1952), Президентом НАН України (з 1962), першим, хто був нагороджений званням Герой України.

Ім'я Бориса Патона відоме далеко за межами нашої країни, адже під керівництвом вченого та за його безпосередньої участі були розгорнуті масштабні дослідження, які стали основою нових видів зварювання.

Відзначимо, Патон розробив перший у світі прилад для обробки металу в умовах космосу за допомогою пучка променів. Цей винахід здатний різати, зварювати, паяти і наносити металеве покриття. Вчені в Києві створили апарат "Вулкан", на якому в 1969 році вперше в світі випробували технології зварювання на космічному кораблі"Союз 6".

Також ще один примітний факт з життя вченого. Інститут електрозварювання (який Патон очолив у 1953 році) у співпраці з Інститутом хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова та Центральним госпіталем СБУ створили обладнання для електрозварювання живих тканин. За цей метод колектив авторів у 2004 році отримав Державну премію України в галузі науки і техніки.

У листопаді 1998 року Борис Патон першим отримав звання Герой України. Цю нагороду за кілька місяців перед тим заснував президент Леонід Кучма. Звання вчений отримав "за самовіддане служіння науці, видатні досягнення в галузі зварювання та спеціальної електрометалургії, які сприяли визнанню та утвердженню авторитету вітчизняної науки у світі".

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