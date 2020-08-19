Колишня учасниця групи "ВІА Гра", відома співачка і модель, Тетяна Котова, розкрила секрети своєї краси
Зірка активно спілкується зі своїми підписниками в Instagram, іноді ділячись цікавими лайфхаками, пише Politeka.net.
Так, красуня кілька годин тому розповіла багато цікавого, підкріпивши запис інтригуючим фото.
На знімку модель постала в атласній піжамі сірого кольору. Блондинка грайливо приспустила сорочку, блиснувши "шовковою" шкірою.
Артистка зробила губи "качечкою" і подивилася в камеру. Її макіяж був непомітним - з активними стрілками на повіках і помадою нюдового відтінку.
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Також не можна не звернути увагу на довге волосся, яке вона уклала легкою хвилею на подушці.
У пості Котова поділилася секретами краси
"Обполіскуючи волосся ромашкою можна їх освітлити, а настоєм кропиви - затемнити і додати рудий відтінок. Правда ці поради допоможуть тільки власницям натурального волосся", - розповіла Тетяна.
Також зірка поцікавилася у шанувальників, хто в які кольори фарбувався.
"Я була в дитинстві з таким же відтінком, як зараз, в юності перефарбувалася в блонд, а після виходу з групи «Віагра» захотілося змін, звідси повернулося золото в моє волосся...", - написала артистка.
За п'ять годин пост зібрав майже 3000 лайків і багато коментарів:
"Нічого собі, якщо чесно, вперше взагалі чую про ромашку і настій кропиви😁 дуже круто насправді👍", "волосся просто приводить мене в захват. Вони нереально шикарні. Я впевнена багато дівчат вам заздрять. ☺ ❤ 👐 ", "неймовірна😍 😍 😍 цей колір мені подобається більше! тобі б реально в рекламу шампуню з такою приголомшливою гривою☺❤️".
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