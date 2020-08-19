Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова блиснула розкішною фігурою в одному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Обожнюю планувати, вести щоденники. коли ти знаєш , що буде завтра, а ще які плани чекають нас восени. Якраз зараз дуже активно працюємо над цим", - йдеться в повідомленні.

Горова також розповіла, що найближчим часом популярна українська співачка Мішель Андраде представить новий трек.

"Ми знаємо, як сильно ви чекаєте новеньке від Michelle 🙏 🏻 Карантин поміняв плани дуже багатьох, але ми ось дуже-дуже чекаємо показати наші роботи, повірте - буде», — йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що пост супроводжувався знімком, на якому Горова позує поблизу в тісному топі, який ефектно підкреслює її розкішну фігуру.

"Яка ж ти у мене красива", - прокоментував знімок молодий чоловік знаменитості Руслан.

Не обійшла стороною слова Горової й сама Андраде, яка написала коротке "так!".

Шанувальники Горової поспішили захопитися красою кумира, про що свідчать коментарі під знімком.

"Спекотна красуня", "красуня", "чудова", "неперевершена, як завжди", "як завжди – чудова", - пишуть вони.

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