Згідно законодавству, День незалежності України, 24 серпня, є вихідним днем

Цього року свято випадає на понеділок, відповідно українці відпочиватимуть три дні поспіль, 22, 23 і 24 серпня, аж до вівторка, 25 серпня.

Відтак, робочі дні після Дня Незалежності розпочнуться з вівторка і триватимуть по п'ятницю включно. Зазначимо також, що цієї неділі, 23 серпня, українці святкуватимуть День Державного Прапора.

Раніше ми повідомляли, на найближчих вихідних українців чекає серйозне випробування. В кінці серпня відбудуться кілька геомагнітних сплесків, а під час згаданих вище тривалих вихідних, очікується сильна магнітна буря.

За прогнозами фахівців, з 20 по 23 серпня в Україні різко зміниться погода, разом з якою зазнає змін і геомагнітна обстановка. Все разом це сильно вплине на самопочуття людей. Особливо важко буде тим, хто метеочутливий.

При невеликих магнітних бурях вони можуть відчувати загальне нездужання, підвищену стомлюваність або роздратування, а під час штормів до всього цього додадуться головні болі, значне погіршення самопочуття, напади агресії. Можливі такі серйозні симптоми як тахікардія, напади мігрені, сонливість або безсоння.

Щоб пережити магнітні бурі з мінімальними стражданнями, необхідно заздалегідь запастися ліками, завжди мати при собі воду і головні убори, уникати стресів, дотримуватися правильного раціону харчування і підтримувати водний баланс організму.

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