Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Кайлі Дженнер та інші зірки похвалилися розваги у воді

На першому фото була Надя Дорофєєва. Красуня плавала на колі у вигляді єдинорога в своєму басейні. Вона позувала на відео, але в один прекрасний момент коло перекинувся і співачка шльопнулася у воду. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитостей.

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Эй, лето, а можно обратно такую погодку?? Мы так не договаривались 😂 #martinifiero #martinitonic

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На другому кадрі вже була Настя Каменських. Красуня поклала на воду рушник, а потім вирішила на нього ступити. Але фокус не вдався, тому зірка опинилася в одязі в басейні. 

Трійку закриває Кайлі Дженнер з найефектнішим стрибком. Зірка перебувала на величезній яхті і вирішила зістрибнути з неї прямо в океан. Відео вийшло дуже гарячим і навіть страшним, адже було досить високо. 

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Hell of a LIFE 💙💙💙🌊

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На четвертому кадрі красуня з "Квартал 95" - Катерина Нікітіна. Красуня стала спочатку на руки, а після цього зробила стрибок в басейн. Відео вийшло дуже ефектним і показало відмінну підготовку красуні.

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#summer2020 Как же я давно хотела это сделать!!!🤟🏻 Да!☺️ Я смогла✅😈 + одна выполненная цель 🎯 ) PS. Было прям стремно 😐 ______________________________________ А ты ставишь себе цели?🤔 Или больше живешь одним днём?😏 ———————————————— #спорт #баланс #спичаг #басик #лето2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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На останньому ролику співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita. Красуня вирішила на кадрах стати супергероєм, тому перевернула відео. Дівчина не стрибає, а вистрибує з води в бікіні на яхту, як Супермен. Відео вийшло досить цікавим і забавним. 

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Magic kisses 💫 #djNana #anastasiadomination

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Нагадавши, втекла в поле Настя Каменських повністю роздяглася і осоромила Потапа

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