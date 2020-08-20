Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Кайлі Дженнер та інші зірки похвалилися розваги у воді

На першому фото була Надя Дорофєєва. Красуня плавала на колі у вигляді єдинорога в своєму басейні. Вона позувала на відео, але в один прекрасний момент коло перекинувся і співачка шльопнулася у воду. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитостей.

На другому кадрі вже була Настя Каменських. Красуня поклала на воду рушник, а потім вирішила на нього ступити. Але фокус не вдався, тому зірка опинилася в одязі в басейні.

Трійку закриває Кайлі Дженнер з найефектнішим стрибком. Зірка перебувала на величезній яхті і вирішила зістрибнути з неї прямо в океан. Відео вийшло дуже гарячим і навіть страшним, адже було досить високо.

На четвертому кадрі красуня з "Квартал 95" - Катерина Нікітіна. Красуня стала спочатку на руки, а після цього зробила стрибок в басейн. Відео вийшло дуже ефектним і показало відмінну підготовку красуні.

На останньому ролику співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita. Красуня вирішила на кадрах стати супергероєм, тому перевернула відео. Дівчина не стрибає, а вистрибує з води в бікіні на яхту, як Супермен. Відео вийшло досить цікавим і забавним.

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