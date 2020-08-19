44-річна російська балерина Анастасія Волочкова розбурхала публіку несподіваним рішенням і спекотним фото

Як передає Рoliteka.net, артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому позує, розвалившись на передньому кріслі авто.

Волочкова вбралася в ажурне міні-плаття білого кольору з нескромним декольте і не менш нескромною довжиною. Анастасія витягла вперед свої довгі ноги, тому вони здаються ще більше, і заінтриговано подивилася в камеру. Лук артистки доповнила хутряна накидка, яку та приспустила на плечі.

"Мені здається, що весільна подорож до весілля - це оригінально і по-волочковськи..🐣 ❤ ️ 🦢 🌺 ",- підписала кадр балерина.

На жаль, зірка закрила можливість коментувати, тому дізнатися думку шанувальників з приводу свого рішення про весільну подорож, у неї не вийде.

Раніше ми повідомляли, скандалістка Волочкова похвалилася "бурхливим" минулим, показавши найважливіший для себе танець.

"Балет "Лебедине озеро" став у моєму житті доленосним... Головну партію Одетти-Оділлії в ньому я виконала ще будучи студенткою предвипускного курсу Академії Російського балету ім.Ваганової в Санкт-Петербурзі, - поділилася вона в своєму Instagram. - Цей спектакль став моїм держ. іспитом.🙏 Оскільки в Маріїнський театр я була прийнята за рік до закінчення училища і відразу на становище солістки. 🩰 🦢 Цей балет став так само першим для мене і у Великому театрі (але вже в постановці В.Васильєва). "Лебедине озеро" відновлював у Великому Юрій Григорович, і повернув мене з Лондона в 2000-му році, поставивши умовою, щоб прем'єру танцювала саме я. Таким чином, він повернув мене до Росії».

Нагадаємо, що Волочкова в непристойній позі посвітила своїми достоїнствами перед тренером:"специфічна жінка".

А ще Politeka писала, що розпалена Волочкова розкарячилася на підлозі в неприродній позі: «День починається з...».

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