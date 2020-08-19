Ані Лорак показала нові кадри відпочинку з Філіпом Кіркоровим

Як передає Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Неймовірні, теплі вечори в дружній компанії. Люблю, коли багато дитячого сміху, добрих посмішок і ласкавих слів", - написала вона.

На фото Лорак зображена з дочкою, Філіпом Кіркоровим і його дітьми. При цьому Король російської естради ніжно обіймає Кароліну. Видно, що і діти артистів ладнають між собою. Дочка Лорак Софія схопила в обійми сина Кіркорова Мартіна-Христина.

Знімок викликав фурор в мережі.

"Дуже милі 😍 ви з Філіпом - приклад справжньої і щирої дружби!», «Прекрасна компанія😍 яка завжди підтримає», «Яке чудове тепле фото», «Ойй, класний які😻», «Ми дуже сумували за фотографіями з Філіпом😍❤️», «Які всі красиві😍 Як приємно бачити всіх разом😍 такі всі щасливі 😍😍 так рада за Вас з Сонечкою, Кароліночка 😍 ❤», "Це і є щастя!", "Кароліш, тобі так йде щастя ❤️ Вся світишся 🙏 Краса наша, Ми дуже хочемо, щоб ти завжди була оточена світлими людьми і сяяла від щастя», - пишуть в коментарях.

Також співачку масово вітають з виходом нового кліпу.

Не стримав емоцій від нових фото та Сергій Лазарєв, він відреагував "лайків".

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