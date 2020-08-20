Відома топ-модель Белла Хадід показала пишні груди без білизни

Зірка не соромиться демонструвати свої оголені частини тіла, про що свідчать численні знімки в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Під час однієї з останніх фотосесією модель засвітила оголений бюст, правда, вирішила прикрити найпікантніші місця.

Так, на одній фотографії модель постала в рожевому жакеті з великими гудзиками. Белла розчахнула наряд і показала голі груди. При цьому красуня була в образі: у неї яскраво-рожеве волосся і яскравий макіяж. Довгі темні стрілки підкреслили розріз очей, а рожеві тіні надали образу кокетливості.

На іншому фото модель зняла з себе весь одяг і постала у всій красі. Тільки зірка вирішила все ж прикрити місця рожевими квітами, таким чином приховавши найінтимніше.

У пості зірка зізналася, що данні фото були зроблені на фермі ще до початку карантину.

За 10 годин пост зібрав майже 700 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу приємних повідомлень, присвячені образу зірки, що запам'ятовується.

"Казкова красуня", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Белла Хадід позувала у футболці, яку зав'язала під грудьми. Зірка блиснула оголеними принадами без ліфчика.

Біла тканина виглядала на досконалих формах просто неймовірно привабливо, і погляд відвести було важко. До того ж, красуня похвалилася тонкою талією і пружним животиком.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід постала в білій напівпрозорій сукні. Верхня частина вбрання була мереживною, а білизни зірка не одягла. Тому можна побачити пишні груди красуні.

Нагадавши, Белла Хадід без сорому показала свою красу на публіці

А ще Politeka писала, що Белла Хадід спокусила білосніжним декольте в незвичайній позі на дереві

Також Politeka повідомляла, що гаряча Белла Хадід без сорому підняла футболочку, показавши, чим може пишатися