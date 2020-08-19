Українцям загрожує нове підвищення тарифів на проїзд
Про це заявив директор аналітичного центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко, передає «Слово і Діло».
Серед головних причин він назвав підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня.
"Це призведе до зростання річного балансу. Як вони перекриють цю різницю? Вони змушені будуть просити дотації або піднімати вартість проїзду», – пояснив експерт.
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За його словами, у великих містах, таких як Київ, Дніпро, Львів напередодні виборів мери не захочуть йти на такий крок і зможуть знайти гроші в бюджеті для дотацій транспорту. «У менш потужних містах підвищення тарифів цілком ймовірно", - додав Сергієнко.
Експерт додав, що в умовах карантину транспортна галузь відчуває додаткові складнощі і працює зараз на межі рентабельності.
"Вони, звичайно, закладають собі якийсь прибуток, але є такий момент, що вони планують повернення коштів за пільговиків, яким пільга встановлена законом і повинна відшкодовуватися з державного бюджету, на практиці це не відбувається в повному обсязі», - говорить Сергієнко.
Так, за даними експерта, в Києві державний бюджет покриває тільки чверть тих сум. Те ж саме відбувається і в інших містах. До того ж карантинний режим дуже б'є по бюджету, адже є обмеження кількості пасажирів, яких дозволено перевозити.
Відзначимо, в Києві перевізники вже заявили про різке зниження пасажиропотоку внаслідок карантину, тому зазнають збитків. Виходячи з цієї ситуації, проїзд в маршрутках може вирости на 2-3 гривні до 10 гривень вже цієї осені.
Нагадавши, киян розлютило закриття необхідного транспорту.
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