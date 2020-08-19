Украинцам угрожает новое повышение тарифов на проезд

Об этом заявил директор аналитического центра «Институт города» Александр Сергиенко, передает «Слово и дело».

Среди главных причин он назвал повышение минимальной заработной платы с 1 сентября.

«Это приведет к росту годового баланса. Как они перекроют эту разницу? Они вынуждены будут просить дотации или поднимать стоимость проезда», – пояснил эксперт.

По его словам, в больших городах, таких как Киев, Днепр, Львов в преддверии выборов мэры не захотят идти на такой шаг и смогут найти деньги в бюджете для дотаций транспорту. «В менее мощных городах повышение тарифов вполне вероятно», – добавил Сергиенко.

Эксперт добавил, что в условиях карантина транспортная отрасль испытывает дополнительные сложности и работает сейчас на грани рентабельности.

«Они, конечно, закладывают себе какую-то прибыль, но есть такой момент, что они планируют возврат средств за льготников, которым льгота установлена ​​законом и должна возмещаться из государственного бюджета, на практике это не происходит в полном объеме», - говорит Сергиенко.

Так, по данным эксперта, в Киеве государственный бюджет покрывает только четверть тех сумм. То же самое происходит и в других городах. К тому же карантинный режим очень бьет по бюджету, ведь есть ограничения количества пассажиров, которых разрешено перевозить.

Отметим, в Киеве перевозчики уже заявили о резком снижении пассажиропотока вследствие карантина, поэтому терпят убытки. Исходя из этой ситуации, проезд в маршрутках может вырасти на 2-3 гривны до 10 гривен уже этой осенью.

Напомним, киевлян разозлило закрытие необходимого транспорта.

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