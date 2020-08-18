Перевозчики могут повышать стоимость проезда самостоятельно - им для этого не нужно разрешение властей

Так, в Киеве перевозчики заявили о резком снижении пассажиропотока вследствие карантина, поэтому терпят убытки. Исходя из этой ситуации, проезд в маршрутках может вырасти на 2-3 гривны до 10 гривен уже этой осенью, пишет "Сегодня".

Частным перевозчикам не нужно разрешение города на повышение стоимости проезда. За неделю до повышения они обязаны поставить в известность мэрию, а также предупредить пассажиров – указав дату, с которой начинает действовать новый тариф.





По словам перевозчиков, если осенью не будут сняты ограничения и пассажиропоток не увеличится, то они готовы прибегнуть к кардинальным решениям, придется увеличивать до 10 гривен.

В то же время, напомним, в столице с 1 июля вынужденно отменили льготный проезд в общественном транспорте для приезжих.



Ранее мэр Виталий Кличко отмечал, что проезд для таких граждан будет осуществляться на общих основаниях, при регистрации электронного билета.

Расходы на проезд при этом возмещаются органами социальной защиты населения по месту регистрации человека, имеющего право на льготы.

Кроме того мы писали, стало известно, когда в столице в наземном транспорте заработает система оплаты проезда банковской картой. По словам Кличко, оборудование уже готово, но есть важный нюанс - перед тем, как запустить систему, ее должен одобрить "Ощадбанк". Если все пройдет по плану, киевляне получат новые возможности уже этой осенью - придется потерпеть до октября.

Напомним, "Во время карантина никак?": киевлян разозлило закрытие необходимого транспорта

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