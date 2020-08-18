Відома супермодель Белла Хадід вирішила порадувати шанувальників, блиснувши неймовірною фігурою в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Дистанція в липні", - коротко йдеться в підписі.

На опублікованих кадрах красуня зобразила практично весь свій місяць. На одному зі знімків вона позує посеред поля, вбравшись в тісний наряд. Хадід розляглася і читала книгу.

На іншому знімку знаменитість обтягнула соковиті форми крихітним купальником, щось читаючи й записуючи в зошит. Крім того, Хадід вирішила показати, як «побешкетувала» з подругою біля моря.

Крім того, модель також поділилася кадрами зі своїх тренувань та іншого відпочинку, демонструючи на кожній фотографії елегантність і красу.

"Дикі кішечки", "ти якесь божество. Не можна так красиво виглядати", "оце я розумію, проведення карантину", "це щось неймовірне. Що я щойно переглянув?", "ти ідеальна. Хотів би і я так провести місяць", - пишуть її шанувальники.

Нагадавши, Белла Хадід в короткій маєчці показала, як орудує інструментом: "янголятко не такий простий".

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