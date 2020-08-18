Колишній ангел Victoria's Secret, відома модель Келлі Гейл підкорила видами в маленькому бікіні

Красуня опублікувала спекотне фото в Instagram, повідомляє Politeka.net. У кадрі модель постала в зеленому купальнику з принтом з листя.

Тонкі лямки обплели струнку фігуру зірки, трохи впившись в тіло.

Маленькі плавки також трималися на тонких бретельках, привертаючи увагу до стегон.

Фігура красуні просто чудова, адже вона активно займається спортом. Груди відмінно виглядали в купальнику, випираючи з нього.

Тонка талія і рельєфний прес - це теж результат відмінної роботи над собою. Окремої уваги також варті рівні стрункі ніжки.

Тіло красуні було засмаглим, від чого від нього неможливо було відірватися.

Гейл розпустила хвилясте волосся і дивилася вдалину. Вона відкрила губи і виглядала загадково.

Всього за дві хвилини пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що модель ідеальна, гаряча і їх королева.

"Занадто гаряче", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Келлі Гейл позувала спиною до камери, демонструючи розкішний вигляд без білизни. Пікантні місця знаменитість вирішила прикрити рукою, однак, незважаючи на це, в кадр потрапило зайве.

Фотографію модель вирішила ніяк не підписувати, але шанувальники все одно не обійшли увагою запис і написали зірці багато компліментів.

Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл одягла білий топік на тонких бретельках, який виділив її груди. Принади стиснулися під тісним одягом і навіть трохи підстрибнули вгору. Довжина дозволила насолодитися тонкою талією і сталевим пресом зірки.

Нагадавши, супермодель і ангел Victoria's Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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