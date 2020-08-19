Курс валют в Україні 19 серпня спровокує паніку, долар буквально "кинуть на розтерзання" гривні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, спочатку торгів долар втратить відразу кілька позицій: -7,64 гривні. До середини минулого дня Долар опустили ще більше, до 2722,75 гривні, проте він почав потихеньку підійматися.

Євро скористається моментом і набере максимум позицій: +12,32 гривні.

Курс валют від НБУ на 19 серпня виглядає наступним чином:

100 доларів — 2722,97 гривні;

100 євро - 3249,73 гривні.

Дістанеться сьогодні й національну валюту країни-агресора, яка втратить максимум: 3,7121 гривні за десять російських рублів.

Як повідомлялося раніше, очікування українців щодо курсу долара протягом найближчих трьох місяців істотно погіршилися. Про це свідчать дані щомісячного дослідження економічних фахівців.

Так, індекс девальваційних очікувань виріс на 19,1 п. – до значення 161,8. Схоже, українці чекають, що з наближенням осені долар традиційно зметнеться вгору.

Згідно з результатами дослідження, індекс поточного становища зріс і становить 60,7, що на 5,9 п. вище показника минулого місяця. Індекс економічних очікувань у липні майже не змінився і становить 70,8.

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