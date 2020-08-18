Популярна українська модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу "Міс Україна 2018", підкорила красою

Зірка активно веде свій аккаунт в Instagram, пости в якому набирають тисячі лайків за лічені години, повідомляє Politeka.net.

Приблизно годину тому зірка опублікувала фото, на якому продемонструвала всю свою красу.

Так, Гузь позувала в білій сорочці, від чого її вигляд здавався ошатним. На руці красуні блищав годинник. Волосся зірка красиво поклала, вони лягли рівною хвилею.

Макіяж підкреслив форму очей Леоніли так, що від погляду не можна відірватися.

"Ти немов цілий всесвіт", - написала модель.

За 20 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Ти почала сама собі компліменти в підписі писати?", "Ти дуже красива" ," найкрасивіша👍", " я люблю тебе ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "❤️😘😘няшка🌹 🌹", "шикарна🔥"," Красатуля", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Леоніла Гузь позувала на пляжі в крихітному чорному купальнику, демонструючи розкішні вигини. Модель ефектно задерла руки і в цей момент вирішила поправити волосся, через що знімок вийшов досить пікантним.

Фото модель не підписала, але шанувальники все одно прийшли в захват.

Раніше повідомлялося, що Леоніла Гузь продемонструвала ідеальну фігуру, позуючи посеред нічного Монако. Для прогулянки по місту вона вибрала зручний і розслаблений лук-білосніжний топ на ґудзиках і класичні джинсові шорти з високою посадкою.

Таке вбрання підкреслює ідеально плоский животик і точену талію дівчини.

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