Онука легендарного російського актора Михайла Боярського показала себе, порадувавши формами

На фото Катерина, так звуть дівчину, показала себе в чорній футболці з пристойним декольте. Волосся Боярська залишила розпущеним, а себе знімала сама на телефон. Образ зірка доповнила яскравим макіяжем і без сорому демонструвала шостий розмір в обтягуючій футболці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку дівчини в соціальних мережах.

Фанаты нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки, але так і хочеться написати: "ось це урожай, розмір що треба".

Ми повідомляли, що Катерина Боярська, внучка російського актора Михайла Боярського, похвалилася в мережі кардинальним перевтіленням.

"Йому подобалися погані дівчатка. І я стала такою», - коротко йдеться в підписі.

Звернемо увагу, що на знімках внучка Боярського одягла шостий розмір майкою з вирізом, демонструючи свою «хорошу» сторону.

Раніше ми писали, що внучка російського актора Михайла Боярського Катерина вбралася в крихітну майку і вразила сміливим танцем.

"Дай знати, якщо в рекомендації", - сказано в підписі до публікації молодий красуні.

Нагадавши, пишногруда внучка Боярського в образі " Школярки» дала спеку на камеру

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда внучка Боярського здалася в обтягуючій футболці після зміни іміджу

Також Politeka писала, що внучка Боярського влаштувала Безсоромні танці на камеру, підкресливши шостий розмір бюста



