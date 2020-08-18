Популярна українська співачка Настя Каменських вразила фото без одягу

Після схуднення Настя припинила комплексувати і почала активно показувати своє тіло в самих різних образах і навіть без білизни. Цей раз не став винятком – Каменських без одягу влаштувала фотосесію прямо в полі з квітами.

"Я обожнюю літо. Саме влітку я відчуваю особливе єднання з природою 🌿 чим ближче ми до неї, тим сильніше це відчуваємо.

У мене є традиція - кожен місяць в теплу пору року я на цілий день вибираюся туди, де можу відчути цей особливий зв'язок ✨ коли тільки я і світ, коли моє тіло огортає приємний вітерець, коли сонце м'якими променями стосується мого тіла. Тільки я, наодинці, і більше нікого. Коли ніщо не заважає стати єдиним цілим із Всесвітом, який створив нас 🌌 тільки я і природа, і ніщо - ні одяг, ні думки, ні оточуючі - не заважають наповнюватися первозданною енергією стихій землі, повітря і рослин

Стоячи на лузі, з широко закритими очима, я відчуваю наповнення кожної клітинки тіла силою і змістом ♪ я черпаю натхнення, відкривши розум і душу, залишивши всі думки і слова за межами цього Луки. Я слухаю тільки Всесвіт і наповнююся. У такі моменти особливо відчуваєш, як прекрасно все, що тебе оточує.

Як же важливі для мене такі дні, адже побувши наодинці з природою і собою, відчуваєш, що приходить особливе натхнення, незвичайні ідеї і думки і відкривається особливе осяяння», - розповідає Настя під знімком.

Ось як реагують користувачі:

«Да. Взимку такі фото важкувато зробити ..", "Нічого собі Настя дає😂»", " легше мати!😂 😂 » , «Відмінний фото)) чому раніше в такому форматі не було ?)👍👍👍🔥🔥🔥», «🔥🔥🔥ракета бомба Петарррда", "яка принадність💫» «" цікаво для чого оголеною фоткаться? Щоб знімали? Скільки цікаво буде це задоволення коштувати?) ",» Ви прекрасна😍«,» як завжди шикарна🤤 🔥 🔥 🔥«,» руки на стіл«, »ти вогонь🔥, але походу нікому загасити такий вогонь🔥 🔥 🔥 🔥 🔥".

Відзначимо, щоранку Настя встає дуже рано, вирушаючи на пробіжку разом з чоловіком або тренером. Також співачка любить бігати на самоті, що показала в розділі Сторі в Instagram о пів на сьому ранку. Співачка також в стильному костюмі показала, як пробіглася вулицями, а потім відпочивала вдома.

Без макіяжу, в кортких лілових шортах і сірій майці з назвою власного бренду Настя виглядала яскраво і незвично.

"Sport is always a good idea ️ ️ обожнюю спорт з ранку і хочу, щоб ви разом зі мною теж його полюбили! 😘 Тому я записала для вас 7 різних тренувань-вогняне кардіо, тренування на попу і ноги, на прес і руки і кілька інших! Все це-на моєму YouTube каналі ⠀

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І хоч літо закінчується, доглядати за своїм тілом важливо в будь-який час року ♾ так що переходьте на мій канал прямо зараз (або заплануйте тренування в будь-який час) і займайтеся разом зі мною! Вірю в вас! ❤ ️ , "- пише Настя.

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