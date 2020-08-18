Відома українська актриса Віра Кекелія, зірка "Квартал 95", показала себе в незвичайному образі

На фото Кекелія здалася в жовтій напівпрозорій сукні. Зірка зробила стильне укладання волосся, а образ доповнила стильними сережками і поясом на талії. Віра була в босоніжках і закрила очі від задоволення. На другому знімку актриса вже спокусливо вигнулася і демонструвала себе в ідеальному світлі. На тлі можна побачити чоловіка за білим роялем. Молодий чоловік сидів на стільці в строгому костюмі чорно-білого кольору. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали Коментарі під фотографіями і не змогли засипати компліментами, як і лайками, але так і хочеться сказати: "Краща, чарівна".

Повідомлялося, що співачка зі студії "Квартал 95" Віра Кекелія здивувала сміливим образом у відвертому костюмі.

Красуня приміряла образ модного іспанського тореадора, про що розповіла в описі. Вона вбралася в чорне боді, яке вигідно підкреслило бюст співачки і оголило пружні стегна.

Ми писали, що українські співачки і актриси з "Квартал 95" Марта Адамчук і Віра Кекелія спокусили публіку одним фото.

Дівчата розташувалися навпроти панорамного виду на місто. Марта постала в довгій червоній сукні, яка ідеально підкреслила її струнку статуру, заінтригувавши чарівними вигинами.

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