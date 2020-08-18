Очікування українців щодо курсу долара протягом найближчих трьох місяців суттєво погіршилися

Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Так, індекс девальваційних очікувань виріс на 19,1 п. – до значення 161,8. Схоже, українці чекають, що з наближенням осені долар традиційно зметнеться вгору.

Згідно з результатами дослідження, індекс поточного становища зріс і становить 60,7, що на 5,9 п. вище показника минулого місяця. Індекс економічних очікувань у липні майже не змінився і становить 70,8.

Показник індексу очікуваної динаміки безробіття в липні практично не змінився. Він становить 150,0, що на 3,1 п.нижче показника минулого місяця.

Індекс інфляційних очікувань змінився також незначно – виріс на 2,2 п. до рівня 185,2.

Аналітики відзначають, що найбільші зміни серед складових індексу зазнали очікування щодо розвитку економіки в найближчі 5 років і доцільності робити великі покупки.

Так, очікування українців щодо розвитку економіки в найближчі 5 років погіршилися. Індекс знизився на 6 п. п. до 79,7. тут відбувається повернення до звичного рівня після різкого стрибка вгору в серпні 2019 року після президентських виборів.

А ось індекс доцільності робити великі покупки, навпаки, зростає після мінімального значення, зафіксованого в квітні 2020 року під час жорсткого карантину. Цей індекс майже повернувся на рівень березня 2020 року.

Нагадаємо, глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що найближчим часом курс валют буде "плаваючим".

"Курс плаваючий, отже, відображає попит і пропозицію на ринку. Минулого року був досить великий приплив валюти в країну, пропозиція перевищувала попит, і Гривня зміцнювалася. І це нормально для ринку-гривня повинна не тільки девальвувати, а й зміцнюватися", - заявив він.

Також керівник фінрегулятора розповів про те, що до середини літа НБУ продавав Долар, а в серпні навпаки - збирає надлишки з міжбанку.

Тим часом економісти відзначають, що різких стрибків курсу найближчим часом не буде, але ось ближче до жовтня-листопада 2020 року курс почне рухатися до 30 грн/$. Таким чином, схоже, що девальваційні настрої українців не далекі від реальності.

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