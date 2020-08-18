Під час зйомок свого першого кліпу мало не загинув суперфіналіст шоу "Голос країни" Сергій Асафатов

Про інцидент, який стався на знімальному майданчику, повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на прес-службу співака.

Згідно з отриманою інформацією, зйомки проходили на злітно-посадковій смузі в аеропорту "Бориспіль". За сценарієм, Асафатов повинен був їхати на спортивному мотоциклі неподалік від літака, що йде на посадку. Однак цей проїзд ледь не закінчився трагедією.

"У якийсь момент гул двигунів відволік мене, і я втратив керування. Все відбувалося, як у сповільненій зйомці. Кажуть, що у людини в подібних ситуаціях все життя пролітає перед очима, але у мене було більше схоже на стоп-кадр. Наступної миті я побачив, як до мене мчать перелякані оператори", – згадує співак, сценічне ім'я якого АСАФАТОV.

Режисер дебютного кліпу артиста – Віктор Скуратовський. До роботи над піснею підключився й один з найвідоміших продюсерів України Віталій Телезін, який працював з "Океаном Ельзи", Земфірою, "Ляпісом Трубецьким" та іншими.

Асафатов брав участь у телешоу "Голос країни", виступаючи в команді MONATIK. Виконавець, який з раннього дитинства займається музикою, пише її і грає на багатьох інтсрументах, дійшов до суперфіналу, проте поступився першістю співакові Роману Сасанчину.

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