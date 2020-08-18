Во время съемок своего первого клипа чуть не погиб суперфиналист шоу «Голос країни» Сергей Асафатов

Об инциденте, который произошел на съемочной площадке, сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу певца.

Согласно полученной информации, съемки проходили на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Борисполь». По сценарию, Асафатов должен был ехать на спортивном мотоцикле неподалеку от идущего на посадку самолета. Однако этот проезд едва не закончился трагедией.

«В какой-то момент гул двигателей отвлек меня, и я потерял управление. Все происходило, как в замедленной съемке. Говорят, что у человека в подобных ситуациях вся жизнь пролетает перед глазами, но у меня было больше похоже на стоп-кадр. В следующий миг я увидел, как ко мне мчатся перепуганные операторы», – вспоминает певец, сценическое имя которого АСАФАТОV.

Режиссер дебютного клипа артиста – Виктор Скуратовский. К работе над песней подключился и один из самых известных продюсеров Украины Виталий Телезин, который работал с «Океаном Эльзы», Земфирой, «Ляписом Трубецким» и другими.

Асафатов участвовал в телешоу «Голос країни», выступая в команде MONATIK. Исполнитель, который с раннего детства занимается музыкой, пишет ее и играет на многих интсрументах, дошел до суперфинала, однако уступил первенство певцу Роману Сасанчину.

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