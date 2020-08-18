Днями в Києві стартували зйомки фільму з Жан-Клодом Ван Даммом

Як повідомляє низка українських ЗМІ, ймовірно в українській столиці актор перебуває не один, а зі своєю давньою коханою Оленою Каверіною, яка родом з Кривого Рогу. Відомо, що Каверіна зустрічається з Ван Даммом вже близько 10 років. Офіційно пара не заявляє про свої стосунки, але красуня часто супроводжує актора. Її представляють то "особистою помічницею", то "перекладачем" зірки.

Відомо, що Каверіна познайомилася із зіркою бойовиків в Таїланді. З тих пір у них і зав'язалися стосунки. Судячи з Instagram Каверіної, вона подорожує по світу, буваючи як в Європі, так і в США. Останні фотографії дівчини зроблені в Києві. Саме тут проходять зйомки комедійного бойовика від Netflix. Імовірно парочка зупинилася в готелі Fairmont на Подолі. Фото з готелю Каверіна опублікувала в Instagram.

Як передає Politeka.net, в Instagram у красуні ще багато різних фото, де вона хвалиться своєю фігурою у відвертих купальниках і нижній білизні. Дівчина любить виставити напоказ принади, демонструючи, чим вона підкорила актора.

"Дуже класна! Фігура супер! Скакалка рулить!", "Чарівні булочки)", «Нічесє По По», - пишуть користувачі мережі в коментарях під фото.

Нагадаємо, що у Києві перекривають низку важливих вулиць через Ван Дамма: де не буде шансів проїхати.

Як повідомляла Politeka, одеський Ван Дамм приголомшив усіх новим трюком: відео не для людей зі слабкими нервами.

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