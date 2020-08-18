На днях в Киеве стартовали съемки фильма с Жан-Клодом Ван Даммом

Как сообщает ряд украинских СМИ, вероятно в украинской столице актер пребывает не один, а со своей давней возлюбленной Аленой Кавериной, которая родом из Кривого Рога. Известно, что Каверина встречается с Ван Даммом уже около 10 лет. Официально пара не заявляет о своих отношениях, но красотка часто сопровождает актера. Ее представляют то «личной помощницей», то «переводчиком» звезды.

Известно, что Каверина познакомилась со звездой боевиков в Таиланде. С тех пор у них и завязались отношения. Судя по Инстаграм Кавериной, она путешествует по миру, бывая как в Европе, так и в США. Последние фотографии девушки сделаны в Киеве. Именно здесь проходят съемки комедийного боевика от Netflix. Предположительно парочка остановилась в отеле Fairmont на Подоле. Фото из отеля Каверина опубликовала в Инстаграм.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у красотки еще много различных фото, где она хвастается своей фигурой в откровенных купальниках и нижнем белье. Девушка любит выставить напоказ прелести, демонстрируя, чем она покорила актера.

«Очень классная! Фигура супер! Скакалка рулит!», «Волшебные булочки)», «Ничесе По По», - пишут пользователи сети в комментариях под фото.

Напомним, что в Киеве перекрывают ряд важных улиц из-за Ван Дамма: где не будет шансов проехать.

Как сообщала Politeka, одесский Ван Дамм ошеломил всех новым трюком: видео не для слабонервных.

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