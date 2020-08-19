Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про останні літні дні

На фото зірка здалася в жовто-білому купальнику. Красуня сиділа на рожевому колі в басейні, насолоджуючись останніми днями літа. Волосся Лера зібрала в хвіст, а сама розвернулася спиною до камери, показуючи засмаглий "горішок". На фото можна легко оцінити витончену фігуру красуні і її апетитні форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Останні дні літа з Ольгою, вважаю тепер це нашою традицією. Оля як завжди не купається, а я навпаки пробую всі девайси на пляжі. Ось сьогодні цей пончик і мій пончик.

Потім біжу на радіо, а ввечері на Лігу Сміху. Все вам покажу в сторі, так що лайкайте мене і пишіть компліменти . А що ви робите в кінці серпня?)" - написала Лера.

Фанати поставили понад 800 лайків і написали коментарі:

"Красиве коло"," це, як називає Потап, "Пончик на обличчя", "пішла спека".

Ми писали, що 25-річна українська гумористка, актриса "Квартал 95" і "жіночого кварталу" Лера Товстолес похвалилася ідеальною фігурою.

Артистка постала в сірому топі, обтягнув непишні груди. Крім того, його довжина дозволила надивитися на плоский животик і тонку талію.

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