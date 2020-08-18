Відома українська модель Міла Кузнєцова показала себе, порадувавши фанатів
На фото Міла позувала в квітковій сукні з величезним декольте. Під ним можна легко побачити купальник, який не приховав пишні форми зірки. Кузнєцова доповнила образ стильними окулярами, а сама дивилася в об'єктив камери. По волоссю красуні можна помітити, що на вулиці був сильний вітер, поки вона відпочивала на яхті. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже півтори тисячі лайків і написали коментарі:
Молода кохана Макса Михайлюка з "Холостяка" здивувала недбалим виглядом: "Боже, не заздріть"
Джей Ло без ліфчика розстебнула блузу і засліпила красою: "Аж серце вистрибує"
Хвора на рак Алла Мазур видала всі подробиці про свій діагноз: "останні аналізи показали..."
Долар після вихідних впаде у прірву, НБУ здивує змінами: до чого готуватися українцям
"Красиве фото, і фон", "ти богиня"," тобі дуже йдуть кучерики, ти дивовижно дивишся", " я обов'язково буду брати участь!! Бажаю всім удачі", "Прекрасно", "дуже красива", "Мила, ви чарівні", " у вас є груди, я повинен підписатися. Такі тоненькі, я люблю красиві".
Ми писали, що українська модель Міла Кузнєцова похвалилася своїм достоїнством.
«Так виглядає щастя», - коротко підписала знімок модель, який викинула в Інстаграм.
На фото дівчина позує навпроти стадіону «Олімпійський» в Києві. Міла одягнена в коротке біле плаття, гудзики якого розстебнуті на грудях, оголюючи значні форми.
My pysaly, shcho ukrayinsʹka modelʹ Mila Kuznyetsova pokhvalylasya svoyim
Нагадавши, Українка з 13-м розміром несподівано розкрила секрет свого рекордного бюста
Також Politeka повідомляла, що українка з 13-м розміром похвалилася багатством в екстремальному купальнику
А ще Politeka писала, що українка з 9-м розміром бюста показала свою квіточку в величезному декольте