Відома українська модель Міла Кузнєцова показала себе, порадувавши фанатів

На фото Міла позувала в квітковій сукні з величезним декольте. Під ним можна легко побачити купальник, який не приховав пишні форми зірки. Кузнєцова доповнила образ стильними окулярами, а сама дивилася в об'єктив камери. По волоссю красуні можна помітити, що на вулиці був сильний вітер, поки вона відпочивала на яхті. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже півтори тисячі лайків і написали коментарі:

"Красиве фото, і фон", "ти богиня"," тобі дуже йдуть кучерики, ти дивовижно дивишся", " я обов'язково буду брати участь!! Бажаю всім удачі", "Прекрасно", "дуже красива", "Мила, ви чарівні", " у вас є груди, я повинен підписатися. Такі тоненькі, я люблю красиві".

Ми писали, що українська модель Міла Кузнєцова похвалилася своїм достоїнством.

«Так виглядає щастя», - коротко підписала знімок модель, який викинула в Інстаграм.

На фото дівчина позує навпроти стадіону «Олімпійський» в Києві. Міла одягнена в коротке біле плаття, гудзики якого розстебнуті на грудях, оголюючи значні форми.

My pysaly, shcho ukrayinsʹka modelʹ Mila Kuznyetsova pokhvalylasya svoyim

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