Відома модель Белла Хадід, найкрасивіша жінка в світі, показала себе в гарячому образі, не залишивши нікого байдужим

На фото Белла стоїть перед камерою в білій сукні дуже близько до камери. Хадід волосся залишила розпущеним, а сама дивилася прямо в об'єктив камери. Верхня частина вбрання була прозорою і мереживною, а білизни зірка не одягла. Тому можна побачити пишні груди красуні, яка вирішила її не фотошопити, тому найпікантніші місця не приховані. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі під публікацією і не ставили лайки, адже Белла викинула знімок в сторіс, але так і хочеться сказати: "Королева, спору немає, це законно?".

Ми повідомляли, що всесвітньо відома модель Белла Хадід порадувала шанувальників, блиснувши ідеальною фігурою в чорному міні.

"Відчуваю себе щасливою, і знаю це, щоб не говорили там ці провидці. Ви всі благословенні для мене, і я не могла б отримати ще кращих фотографів. Я люблю вас", - йдеться в повідомленні.

Повідомлялося, що топ-модель Белла Хадід знялася без білизни разом з гарячою колегою Вітторією Черетті.

На цей раз вона роздяглася до пояса разом зі своєю подругою-моделлю Вітторією Черетті, яка топлес прийняла вельми незвичайну позу. Дівчина нахилилася набік, зігнула одну ногу в коліні і сперлася об іншу.

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