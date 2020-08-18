Російська телеведуча Ксенія Бородіна викликала переполох у мережі коментарем з приводу відпочинку в окупованому Криму

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позує на тлі Ведмідь-гори в околицях Ялти.

Бородіна поскаржилася фоловерам на невибагливі умови відпочинку.

"такий колоритний пляжик, як в 90ті)) в карти люди грають і годують борщецем на обід 😁 я вже хочу в готель де все включено, море, пляж, їжа і сидиш на одному місці, мені так спокійніше. Залишилося 2 дні "мук")))) в Криму добре, а в готелі все включено ще краще", - поділилася Ксенія.

Користувачі гнівно відреагували на її скарги, тому телеведуча дописала пост:

"P. s не можна ж бути такими злими? Готель про "все включено" теж в Криму, а не в Туреччині! Я не їду ні в яку Туреччину, ми тут залишаємося і тут подобається все, просто є свої моменти, які подобаються і до яких звикли. Що відразу все перевертати-то. Хто сказав, що не подобається щось?! Чекаємо готель, щоб вже зупинитися в одному місці і там все включено, як звикли. І все включено, це не означає хавчик і алкоголь на халяву))) це означає всі розваги для діток, для дорослих", - пояснила Бородіна.

Зірка своїм откровенням викликала в мережі переполох, люди "стовпилися" під цим фото із коментарями:

"Ксюша, в Ялті немає хорошого пляжу і чистого моря теж, на жаль. Це портове місто. У Ялті добре погуляти на пару днів і все, а відпочивати краще в іншому місці"

"Ксюша красуня, шльопанці більше важать ніж вона вся ♪ "

"Ну скажи як ніби в дитинство повернулася? Чим ні принадність 👌 все справжнє -люди, посмішки не натягнуті...я кайфую від Криму💕"

"Люди дають відпочивати? Або сфотатися просять і пальцями тикають? 😉😁"

"Даааааа, якщо не все включено, то вже і відпочинок не радує, такі всі прям досвідчені..."

"Зовсім зажралися! Багато в цьому році взагалі моря не побачили і нічого живі! А тут пляж не подобається, задовольняйтеся тим що є й "нєхрєн" випендрюватися! А не подобається вдома сидіть там все включено! Муки у неї, я в шоці..."

Нагадавши, Ольгу Бузову, Собчак, Волочкову та інших зіркових красунь викрили в пияцтві: кадри і подробиці ганьби