Российская телеведущая Ксения Бородина вызвала переполох в сети комментарием по поводу отдыха в оккупированном Крыму

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позирует на фоне Медведь-горы в окрестностях Ялты.

Бородина пожаловалась фолловерам на непритязательные условия отдыха.

"такой колоритный пляжик, как в 90е)) в карты люди играют и кормят борщецом на обед 😁 я уже хочу в отель где все включено , море, пляж, еда и сидишь на одном месте, мне так спокойней. Осталось 2 дня «мучений»)))) в Крыму хорошо, а в отеле все включено ещё лучше", - поделилась Ксения.

Пользователи гневно отреагировали на ее жалобы, поэтому телеведущая дописала пост:

"p.s нельзя же быть такими злыми? Отель про «все включено» тоже в Крыму, а не в Турции! Я не еду ни в какую Турцию, мы тут остаёмся и тут нравится все, просто есть свои моменты, которые нравятся и к которым привыкли. Что сразу все переворачивать-то. Кто сказал, что не нравится-то?! Ждём отель, чтобы уже остановится в одном месте и там все включено, как привыкли. И все включено, это не значит хавчик и алкоголь на халяву))) это значит все развлечения для деток, для взрослых", - объяснилась Бородина.

Звезда своим откровением вызвала в сети переполох, люди "столпились" под этим фото с комментариями:

"Ксюша, в Ялте нет хорошего пляжа и чистого моря тоже, к сожалению. Это портовый город. В Ялту хорошо погулять на пару дней и все, а отдыхать лучше в другом месте"

"Ксюша красотка, шлепки больше весят чем она вся 😂😂😂"

"Ну скажи как будто в детство вернулась? Чем ни прелесть 👌 все настоящее - люди, улыбки не натянуты...я кайфую от Крыма💕"

"Люди дают отдыхать? Или сфотаться просят и пальцами тычут? 😉😁"

"Даааааа, если не все включено, то уже и отдых не радует, такие все прям искушенные..."

"Совсем зажрались! Многие в этом году вообще моря не увидели и ничего живы! А тут пляж не нравится, довольствуйтесь тем что есть и нехрен выпендриваться! А не нравится дома сидите там все включено! Мучения у нее, я в шоке..."

Напомним, Ольгу Бузову, Собчак, Волочкову и других звездных красоток уличили в пьянстве: кадры и подробности позора