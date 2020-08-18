Российская телеведущая Ксения Бородина вызвала переполох в сети комментарием по поводу отдыха в оккупированном Крыму
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позирует на фоне Медведь-горы в окрестностях Ялты.
Бородина пожаловалась фолловерам на непритязательные условия отдыха.
"такой колоритный пляжик, как в 90е)) в карты люди играют и кормят борщецом на обед 😁 я уже хочу в отель где все включено , море, пляж, еда и сидишь на одном месте, мне так спокойней. Осталось 2 дня «мучений»)))) в Крыму хорошо, а в отеле все включено ещё лучше", - поделилась Ксения.
Пользователи гневно отреагировали на ее жалобы, поэтому телеведущая дописала пост:
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"p.s нельзя же быть такими злыми? Отель про «все включено» тоже в Крыму, а не в Турции! Я не еду ни в какую Турцию, мы тут остаёмся и тут нравится все, просто есть свои моменты, которые нравятся и к которым привыкли. Что сразу все переворачивать-то. Кто сказал, что не нравится-то?! Ждём отель, чтобы уже остановится в одном месте и там все включено, как привыкли. И все включено, это не значит хавчик и алкоголь на халяву))) это значит все развлечения для деток, для взрослых", - объяснилась Бородина.
Звезда своим откровением вызвала в сети переполох, люди "столпились" под этим фото с комментариями:
"Ксюша, в Ялте нет хорошего пляжа и чистого моря тоже, к сожалению. Это портовый город. В Ялту хорошо погулять на пару дней и все, а отдыхать лучше в другом месте"
"Ксюша красотка, шлепки больше весят чем она вся 😂😂😂"
"Ну скажи как будто в детство вернулась? Чем ни прелесть 👌 все настоящее - люди, улыбки не натянуты...я кайфую от Крыма💕"
"Люди дают отдыхать? Или сфотаться просят и пальцами тычут? 😉😁"
"Даааааа, если не все включено, то уже и отдых не радует, такие все прям искушенные..."
"Совсем зажрались! Многие в этом году вообще моря не увидели и ничего живы! А тут пляж не нравится, довольствуйтесь тем что есть и нехрен выпендриваться! А не нравится дома сидите там все включено! Мучения у нее, я в шоке..."
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