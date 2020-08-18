Популярна українська співачка Настя Каменських показала яскраве селфі після ранкового тренування

Щоранку Настя встає дуже рано, вирушаючи на пробіжку разом з чоловіком або тренером. Також співачка любить бігати на самоті, що показала в розділі Сторі в Instagram о пів на сьому ранку. Співачка в стильному костюмі показала, як пробіглася вулицями, а потім відпочивала вдома.

Без макіяжу, в кортких лілових шортах і сірій майці з назвою власного бренду Настя виглядала яскраво і незвично.

"Sport is always a good idea ️ ️ обожнюю спорт з ранку і хочу, щоб ви разом зі мною теж його полюбили! 😘 Тому я записала для вас 7 різних тренувань-вогняне кардіо, тренування на попу і ноги, на прес і руки і кілька інших! Все це-на моєму YouTube каналі ⠀

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І хоч літо закінчується, доглядати за своїм тілом важливо в будь-який час року ♾ так що переходьте на мій канал прямо зараз (або заплануйте тренування в будь-який час) і займайтеся разом зі мною! Вірю в вас! ❤ ️ , "- пише Настя.

Ось що пишуть користувачі:

"Ух, ти! Здоровенькі були!😍 Дуже цікаво! Спасибі))»", " Круто! Спорт-це життя!😊», «Красуня Белла», «Красуня ❤️😘😘», «Чекаємо ще кардіо від тебе 😊», «Ми разом з тобою і тим більше поруч з тобою і з ранку і після обіду, на заході і знову на світанку ой як полюбили б 😊», «Російська красуня», «Роби Вітер👏🏻», «Красуня 😍🔥», «Як змусити себе вранці рано встати щоб потренуватися?", "побачила сьогодні ваші сторіс, і теж пішла на пробіжку🔥», « 😘 це було це круто і вогненно🥰 ✨».

Також Настя поділилася домашнім фото, на якому позувала в простій Білій піжамці з мереживами і з рушником на голові. При цьому Настя позувала з легкою посмішкою на обличчі і з масивними сережками з великими каменями.

Примітно, що всього день тому артистку критикували за вічну відсутність кільця на пальці, а сьогодні зірка знову його одягла.

"Доброго ранку! 🤍 Новий тиждень-новий старт і можливість почати з чистого аркуша! ⚪️ Цей тиждень може стати захоплюючим, продуктивним і наблизити нас до своїх цілей ✨ все залежить від нас самих! Тому давайте зробимо цей тиждень крутим і незабутнім! Вірю, що все вийде! Удачі 😘», - пише Настя.

Нагадавши, щаслива Настя Каменських в дірявій сукні не встояла перед спокусою: "вагітна!".

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