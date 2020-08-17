Французька супермодель Тілан Блондо, яка володіє титулом найкрасивішої дівчинки у світі, похвалилася зовнішністю в пікантній фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованому знімку Блондо позує з ідеальною зачіскою і великими сережками. Красуня вбралася в діловий піджак, ефектно при цьому прикусивши пальчик. Замість підпису дівчина опублікувала стікер у вигляді квітки.

«Магічний погляд», «запаморочлива», «вау, ти неймовірно красива», «боже, я так сильно тебе люблю», «майбутня дружина. Пощастить комусь», «Я бажаю тобі гарного дня, красуня», «божевільна!», «обожнюю тебе дуже сильно», «це просто чертовски підступна Краса. Так і Маниш до себе», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що французька модель Тілан Блондо, яку в дитинстві називали найкрасивішою дівчинки у світі, показала, як виглядає її мама.

Архівними фото модель поділилася на своїй сторінці в Instagram. Красуня виклала серію знімків, на яких була ще маленька і позувала на камеру разом з мамою.

За годину фото зібрали майже 50 тисяч лайків. У коментарях дівчині і її мамі залишили безліч компліментів.

Нагадаємо, що Тілан Блондо вразила виглядом без макіяжу і з мокрою головою: "ти серйозно така?».

Як повідомляла Politeka, Тілан Блондо вразила ідеальним обличчям поблизу: "Беліссімо!».

Також Politeka писала, що Тілан Блондо подражнила пишними формами в тісному топі: «виросла дівчинка».