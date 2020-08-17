Популярна американська модель Кайлі Дженнер блиснула значними принадами в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Доброї ночі", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що Дженнер вирішила поділитися пікантними кадрами в мікроскопічному купальнику, який задерла до неможливості. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Нічна жриця!», «о боже, я аж за серце схопився», «красуня! Мені тепер не заснути», «який підступний і тісний купальник», «Мила, ти так космічно виглядаєш, що я аж забув, що хотів зробити», «Краса і грація в одному знімку», «реально красиво», «тіло богині», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що модель Кайлі Дженнер поділилася знімками з відпочинку.

"Занадто добре, щоб бути правдою", - підписала свій пост Кайлі.

Перед камерою Дженнер з'явилася на сходинках пляжного будиночка. Одягнувшись в крихітне коралове бікіні, яке ледь прикриває і утримує її апетитні форми, вона спокусливо виставила вперед одну ногу, зібравши волосся в красиву зачіску.

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