Відома модель Міла Кузнєцова показала себе в незвичайному образі, вразивши фанатів
На фото красуня позувала в майці і штанях, зібравши волосся у вузол. Образ Міла доповнила стильними окулярами, а в руках тримала пістолет-кулемет. Дівчина без сорому демонструвала свою гордість у величезному декольте, а сама відвернула погляд від камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:
Українським пенсіонерам накинули непогану надбавку до виплат, озвучені терміни: "вже з 1-го..."
Долар після вихідних впаде у прірву, НБУ здивує змінами: до чого готуватися українцям
Напівгола Бузова невдало перехрестилася перед виходом на сцену, кадри ганьби: "Батюшко, ау!"
Українка з 13-м розміром бюста ледве впихнула свою гордість в тісне бікіні: "Це втрата свідомості"
"Лялечка"," з такими габаритами можна Батьківщину захищати, згодна"," уявляю як вам важко з такими формами", " яка ти красуня. Як давно вже в модельному бізнесі?", "Супер жінка", "небезпечна", " Вау, яка чарівна. Виглядаєш просто супер)", " Обов'язково тепер буду стежити за твоїми фотосесіями! Крута!", "Коня на скаку зупинить, в палаючу хату увійде...", "У вас дуже круті фото, мені подобається ваш позитивний настрій і завзятість".
Повідомлялося, що відома модель Міла Кузнєцова здивувала несподіваним місцем для відпочинку.
Красуня грайливо бігла серед грядок, відривала капустяні листи і їла їх. Модель була одягнена в велосипедки, які підкреслили її округлий стегна. Зверху вона одягла топ, який щільно стиснув її неосяжні груди.
Нагадавши, Українка з 13-м розміром похвалилася багатством в екстремальному купальнику
Також Politeka повідомляла, що українка з 9-м розміром бюста показала свою квіточку в величезному декольте
А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром бюста ледве впихнула свою гордість у тісний бікін