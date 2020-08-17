Відома модель Міла Кузнєцова показала себе в незвичайному образі, вразивши фанатів

На фото красуня позувала в майці і штанях, зібравши волосся у вузол. Образ Міла доповнила стильними окулярами, а в руках тримала пістолет-кулемет. Дівчина без сорому демонструвала свою гордість у величезному декольте, а сама відвернула погляд від камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Лялечка"," з такими габаритами можна Батьківщину захищати, згодна"," уявляю як вам важко з такими формами", " яка ти красуня. Як давно вже в модельному бізнесі?", "Супер жінка", "небезпечна", " Вау, яка чарівна. Виглядаєш просто супер)", " Обов'язково тепер буду стежити за твоїми фотосесіями! Крута!", "Коня на скаку зупинить, в палаючу хату увійде...", "У вас дуже круті фото, мені подобається ваш позитивний настрій і завзятість".

Повідомлялося, що відома модель Міла Кузнєцова здивувала несподіваним місцем для відпочинку.

Красуня грайливо бігла серед грядок, відривала капустяні листи і їла їх. Модель була одягнена в велосипедки, які підкреслили її округлий стегна. Зверху вона одягла топ, який щільно стиснув її неосяжні груди.

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